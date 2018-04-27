«Внутриармянское дело»: лидер оппозиции заявил, что РФ не вмешивается в политические процессы в республике

Ереван, 27 апреля. Глава оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что РФ не вмешивается в происходящие в республике политические процессы, митинги являются «внутриармянским делом».

Россия уважает международное право и не вмешивается в происходящее в Армении, заявил Никол Пашинян. Он отметил, что на политические процессы в его стране не влияют также ни Евросоюз, ни США.

«Это чисто внутриармянское дело, я уже говорил неоднократно, что у этого движения нет геополитического протеста», — пояснил он журналистам на пресс-конференции.

Пашинян не исключил, что визиты представителей власти Армении в Москву, могут быть связаны с отсутствием поддержки среди населения. Таким образом власти намереваются создать впечатление внешней поддержки.

Накануне глава МИД Армении Эдвард Налбандян встретился в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, обсуждалась ситуация с Нагорным Карабахом.