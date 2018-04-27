Превзошли себя в нелепости: Поклонская высмеяла протест украинского посольства против ее визита в Белград

Москва, 27 апреля. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление украинского посольства в связи с поездкой экс-прокурора Крыма в Сербию.

О том, что и по-русски и по-сербски слово «смешно» пишется и читается одинаково, Поклонская написала «ВКонтакте».

«По-русски и по-сербски слово «смешно» пишется и читается одинаково. Именно такие чувства испытала, когда сербские коллеги любезно ознакомили меня с позицией украинского посольства относительно моей поездки в Сербию — родину моих предков. Понятна бессмысленная риторика украинского представителя относительно меня лично. Это меня давно не удивляет и никаких эмоций не вызывает...» — отметила депутат.

По ее словам, в этой ситуации вызывает особое удивление тот факт, что украинские дипломаты попытались «пристыдить» весь сербский народ.

«Такого поворота и «широты» мысли украинская дипломатия даже в самых тяжелых потугах еще не рождала. Рада, что комментируя мою поездку в Сербию, украинская сторона превзошла саму себя в нелепости и глупости! Такого раздуто-индюшачьего самомнения еще никто на международной арене никогда не демонстрировал!» — высмеяла Поклонская реакцию украинской стороны.

Депутат Госдумы порекомендовала сербам самим решать, как они «будут выглядеть в глазах других народов», а киевским властям — продолжить «преследовать тех, кто не принял бандеровскую власть, предав память предков».

Напомним, ранее стало известно, что украинское посольство в Белграде выразило протест из-за визита в парламент Сербии Натальи Поклонской. В четверг, выступая перед сербскими парламентариями, Поклонская напомнила, что ее предки были из Сербии, и заверила, что РФ не даст братский народ в обиду.