Первым делом — медицина, туалеты потом: чего не хватает в больницах Петербурга

Настоящий крик души был опубликован в сетевом сообществе «Малыши». В сообщении петербурженка недоумевала, почему в петербургских больницах нет самого необходимого — например, туалетной бумаги. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) разбирался, куда уходят рулоны дефицита из медицинских и образовательных учреждений.

Надежда Т. рассказывает, что она с семилетней дочкой оказалась в четвертом травматологическом отделении петербургской Детской городской клинической больницы №5 им. Филатова. У ребенка диагностирован перелом руки со смещением. Врачами и персоналом в целом пациенты остались довольны, но вот бытовые условия женщину поразили. Так и хочется добавить: почему-то.

Мыла нет, бумаги нет, фильтров тоже нет

«Хочу поделиться своим опытом, описать условия там и что, с моей точки зрения, стоит брать с собой или просить привезти родственников, — пишет мама. — Двухместные, довольно просторные палаты. Большие окна сверху заклеены матовой пленкой, вероятно, от солнца. Ручки с оконных рам сняты, но лежат в свободном доступе на посту медсестры, так что с проветриванием проблем нет вообще. В палате на каждого из двух детей кровать (явно старая, очень высокая, большая, скрипучая, но с удобным жестким основанием и чуть приподнятым изголовьем), тумбочка, стул. Все. Больше в палатах нет ничего — пол, потолок и голые грязные стены. Розеток тоже нет. На каждые две палаты предбанник, где находятся пара розеток на большой высоте, стенной шкаф для уличных вещей (почему-то только с тремя отделениями на четверых пациентов), раковина (без зеркала, холодная вода течет тонюсенькой тепленькой струйкой, горячая вода сильно теплой струйкой), отдельное помещение с унитазом (довольно просторное, но никаких ручек и приспособлений для малоподвижных пациентов там нет, нет даже держателя для туалетной бумаги). Все».

Далее женщина рассказывает, что на посту медсестры есть небольшой столик с чайником (чайник подключен к тройнику, так что тут можно иногда что-то зарядить), старый холодильник, диван и несколько стульев.

«На голых стенах одно маленькое зеркало и несколько аляповатых картинок. Также прямо при отделении есть ординаторская, перевязочная, кабинет физиотерапии и еще какие-то хозяйственные службы. Есть и помещение «ванная» с парой чугунных ванн — я туда заглядывала, но предпочла не пользоваться. Ничего для досуга и развлечения детей на отделении нет», — добавила женщина.

Пациентка жалуется, что в стационаре запрещены удлинители. На тех, кто ими пользуется, медсестры ругаются. Для питания посуду лучше иметь свою — дают только тарелки и ложки. Далее мама рассказывает о весьма небогатом ассортименте больничного питания, отсутствии свежих фруктов и овощей, молочных продуктов. По ее словам, персонал еду чуть ли не ворует:

«Еду откровенно воруют: в меню, висящем на двери, порой значились какие-нибудь вареные яйца или какао с молоком, а реально их не было», — удивляется женщина. Она недоумевает, почему детей (даже вместе с родителями) не выпускают из отделения в столовую на другой этаж.

Петербурженка отмечает отсутствие отдельных кроватей и питания для родителей, находящихся вместе с маленькими пациентами:

«При нас там лежала девочка лет семи и с ней мама на поздних сроках беременности, так вот этой маме расщедрились и на вторые или третьи сутки выделили-таки раскладушку (как они до этого помещались на одной кровати, не представляю). Исключение — если ребенок совсем маленький: при нас для двухлетнего малыша прикатили отдельную кровать с бортиками, и его маме досталась основная кровать», — пишет Надежда.

В качестве негативных моментов также фигурирует отсутствие каких-либо развлечений для маленьких пациентов — игр, игрушек, телевизора; невозможность посещения больных лицами младше 18 лет; недостаток стаканчиков у кулеров с питьевой водой; отсутствие мыла и влажных салфеток, а также фильтров для воды и единственная на отделение микроволновка.

Первым делом — медицина, туалеты потом

Пресс-секретарь ДГБ № 5 им. Филатова (той самой, которая так удивила читательницу) Варвара Мартынова не удивлена жалобой на бытовые условия:

«Статья расходов на бытовые и хозяйственные нужды, безусловно, есть, и она достаточно весомая и используется в полной мере. Но в нашу больницу за год поступает более 60 тысяч пациентов (бывает, что и значительно больше. Если эпидемия, например, или везут из других городов). Соответственно, коечные мощности не всегда успевают за потоком больных. Мы — самая крупная детская инфекционная больница не только в Петербурге, но и на всем Северо-Западе, поэтому всех везут к нам. Бывает, что стационар не справляется чисто физически, и тогда возникают те самые очереди из скорых и очереди в приемном отделении, о которых так любят вспоминать СМИ», — рассказывает представитель Филатовской больницы.

Поскольку стационар имеет инфекционную направленность, то сюда привозят всех детей с острыми кишечными отравлениями.

«Количество таких пациентов превышает имеющийся объем туалетной бумаги и влажных салфеток. У нас много инфекционных отделений, и заложить в бюджет, сколько конкретно этой бумаги понадобится, трудно, тем более из-за нестабильного потока поступающих. Мы активно работаем с благотворительными фондами, принимаем гуманитарную помощь, в том числе ту же бумагу, влажные салфетки, и сами разносим по отделениям. Но у нас бывает, что дети в первый день поступления остаются одни — родители с вещами не успевают приехать — и тогда все эти предметы первой необходимости мы несем, в первую очередь, им. И у нас есть медико-социальное отделение, где лежат детки, к которым никто вообще не приходит. Они находятся на полном нашем обеспечении, и поэтому все первым делом мы несем им», — рассказывает пресс-секретарь детской больницы.

Она не скрывает, что все больницы находятся в трудном положении и вынуждены выруливать в сложных финансовых потоках:

«Если есть свободные деньги, то они идут на лекарства и медикаменты — мы делаем ставку, в первую очередь, на медицинскую помощь. Да, бывает, что на хознужды средств не хватает, и основные жалобы, поступающие к нам — именно на бытовые условия. Но мы должны выбирать приоритеты. У нас нет федерального финансирования, у нас старое большое здание, которое очень трудно и очень дорого ремонтировать. Но мы стараемся, уже полностью реконструированы огромные площади, дойдет очередь и до остальных. Но все это должно быть не в ущерб медицине. В первую очередь — медицинская помощь, все остальное второстепенно».

Прокомментировала пресс-секретарь Филатовской больницы и показавшиеся странными правила больничного распорядка. Так, удлинители не положены по технике безопасности — ребенок может запнуться, упасть, устроить пожар. Открученные от оконных рам ручки объясняются той же безопасностью: маленькие дети могут открыть окно и выпасть, а подростки обожают общаться с посетителями, свесившись наполовину из окна.

«Если мы будем пускать к ним друзей, то это будет не больница, а сплошная тусовка. Гулять по больнице тоже нельзя — мало ли куда малыши могут забрести. Это детский стационар, а дети есть дети», — отметила Варвара Мартынова.

Петербургские больницы: воруют все, даже горшки с цветами

Корреспондент ФАН обратился с вопросами о том, куда исчезает из больничных туалетов туалетная бумага, в ведущие стационары Северной столицы. И получил весьма неожиданные комментарии.

«Воруют! — сообщили в комитете по здравоохранению. — Причем в масштабах, уму непостижимых». И рассказали, где, как и что именно.

Больше всего, по словам чиновников, страдают стационары, работающие в режиме скорой помощи, поскольку там бешеный поток пациентов, да и сами больные не всегда похожи на тех, кто приходит лечиться в статусные платные клиники.

«Воровство и вандализм — это отдельная боль наших больниц. Процентов 80 пациентов готовы нагадить, что-то сломать, украсть, исписать стены. Вот мы сделали новые хорошие отделения — на них обязательно появляются какие-нибудь надписи. В больнице Святого Георгия несколько месяцев назад закупили красивую посуду для столовой. Через несколько дней заглянули в столовую — а там посуда совсем другая, новые тарелки и чашки пациенты растащили в первые же дни. В другом стационаре — Святителя Луки — произошла и вовсе почти трагедия. Был закуплен очень хороший урологический аппарат, который запускался с процессора с ключом, напоминающем флешку. Стоимость этого ключа-флешки — 2,5 млн рублей. И несмотря на всю бдительность персонала, ее украли! Главный врач больницы при мне развешивал объявления по всей больнице с просьбой вернуть ключ, объяснял, что никакой пользы она не имеет, уговаривал, что ее можно подкинуть в место, где нет видеокамер — но ее так и не вернули», — рассказали ФАН в комитете по здравоохранению Петербурга.

По словам представителя комздрава, в петербургских стационарах чаще всего воруют туалетную бумагу, антисептики, небольшие полотенца, а также … цветы в горшках, причем чаще это делают не дети, а взрослые пациенты.

«Недавно в больнице Святого Георгия был сделан хороший ремонт, персонал постарался, делал все с любовью, даже полотенца подбирал в цвет стен. Что вы думаете — тоже растащили! Тащат мыло, посуду, реже — постельное белье, но тоже тащат. Но не отстает и персонал: как-то руководитель одной из больниц услышала разговор двух санитарок, которые жаловались на плохие одноразовые перчатки, которые закупила больница: чтобы полоть в них грядки на даче, приходится надевать по две-три пары, — рассказали в медицинском ведомстве. — Почему-то часто тащат даже рассеиватели на душе, облатки для лекарств. В детских поликлиниках как-то установили экраны для показа мультиков или какой-то полезной информации, контент для них находился на флеш-картах. Тоже все растащили, хотя стоимость флешки – копейки. Руководителям пришлось перевешивать экраны на такую высоту, на которую посетитель не может дотянуться».

По ее словам, бюджет на хознужды есть у каждого медучреждения, он зависит от количества коек в стационаре и многих других составляющих. Приставить к каждому туалету по сестре-хозяйке невозможно, и люди этим пользуются.

«Почему так делают — сказать сложно, о менталитете нашего человека не хочется говорить. Но вы же помните случаи, когда в зарубежных отелях персонал задерживал туристов, которые тащили ту же туалетную бумагу, одноразовые пузырьки с гелями и шампунями, комнатные растения и даже фрукты со шведского стола», — вспоминают медики.

Вся бумага ушла на мумий

Впрочем, в некоторых больницах с ситуацией как-то справляются. Например, в учреждениях, построенных по принципу Городского онкодиспансера или больницы Святого Георгия — где из отделений нет сквозного прохода. Там воруют меньше, потому что каждый шаг пациента заметен.

Благополучнее ситуация и там, куда пациенты попадают в плановом порядке и, как правило надолго — тогда стационары становятся их временным домом, который не хочется портить.

«Существуют обязательные санитарные нормы для медицинских учреждений, как инфекционного, так и не инфекционного профиля. В Детской городской больнице № 1 им следуют беспрекословно. На хозяйственные нужды выделяется определенный бюджет, закупается все необходимое, включая мыло для мытья рук пациентам и дезинфектанты для обработки рук на отделения. Не говоря уже про воду, посуду и постельное белье», — сообщила пресс-секретарь Детской городской больницы №1 Ирина Котова.

Однако контингент бывает разный даже в дорогих платных клиниках. Как рассказали на условиях конфиденциальности в одной из дорогих частных клиник Петербурга, пациенты, приходящие сюда лечиться за немалые деньги, считают, что своим кошельком как бы оплатили все, что им может здесь приглянуться:

«У нас как-то отвинтили дорогое зеркало из туалета. Постоянно пропадают универсальные пульты от телевизора, бутылки с водой — причем воду тащат в невероятном количестве, столько выпить одному пациенту невозможно. Пропадают целые пачки бахил, фирменные авторучки и цветы. А о полотенцах и мыле я даже не говорю», — отметили в клинике.

С аналогичными хозяйственно-санитарными проблемами постоянно сталкиваются и в школах.

Специалисты рассказали, что средства на это, разумеется, выделяются, однако на что их потратить — на новый видеопроектор, учебники или держатель для туалетной бумаги — решает само учебное заведение.