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МИД РФ заявил, что отношения Японии и России не должны подвергаться внешнему влиянию
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    МИД РФ заявил, что отношения Японии и России не должны подвергаться внешнему влиянию

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    МИД РФ заявил, что отношения Японии и России не должны подвергаться внешнему влиянию

    Москва, 27 апреля. Отношения Японии и России не должны подвергаться внешнему конъюнктурному влиянию, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, выступая на форуме «Россия-Япония: Точки соприкосновения».

    «Есть все основания для развития российско-японских отношений по восходящей. Важно, чтобы они не подвергались извне влиянию конъюнктурных факторов, которые не имеют отношения к нашим двусторонним связям», — подчеркнул Моргулов.

    Он отметил, что в настоящее время Москва и Токио продолжают обсуждать сотрудничество на основе предложенного РФ перечня приоритетных инвестиционных проектов и «плана из восьми пунктов», представленного премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов

    Моргулов уточнил, что в настоящее время Россия и Япония по линии ведомств подписали порядка 100 разнообразных профильных документов.

    «И мы очень надеемся на скорейший перевод их реализации в практическую плоскость», — подчеркнул замглавы МИД.

    Напомним, ранее посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что поддержка Японией позиции государств «Большой семерки» вредит российско-японским отношениям.

    Автор: Василий Котов
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