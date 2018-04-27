МИД РФ заявил, что отношения Японии и России не должны подвергаться внешнему влиянию

Москва, 27 апреля. Отношения Японии и России не должны подвергаться внешнему конъюнктурному влиянию, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, выступая на форуме «Россия-Япония: Точки соприкосновения».

«Есть все основания для развития российско-японских отношений по восходящей. Важно, чтобы они не подвергались извне влиянию конъюнктурных факторов, которые не имеют отношения к нашим двусторонним связям», — подчеркнул Моргулов.

Он отметил, что в настоящее время Москва и Токио продолжают обсуждать сотрудничество на основе предложенного РФ перечня приоритетных инвестиционных проектов и «плана из восьми пунктов», представленного премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Моргулов уточнил, что в настоящее время Россия и Япония по линии ведомств подписали порядка 100 разнообразных профильных документов.

«И мы очень надеемся на скорейший перевод их реализации в практическую плоскость», — подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, ранее посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что поддержка Японией позиции государств «Большой семерки» вредит российско-японским отношениям.