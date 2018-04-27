Нервно-паралитическая вера: Роман Носиков о взглядах разработчика «Новичка»

Благодаря «делу Скрипалей» мне удалось понаблюдать в работе механизм, который встроен в голову огромному количеству наших соотечественников, да и не наших тоже.

Прошу любить и жаловать — российский химик Владимир Углев. Сразу скажем: живет он в России, бежать никуда не собирается, а недавно даже купил дом в Анапе, так как это необходимо для здоровья его жены.

21 марта 2018 года в шведской газете Dagens Nyheter вышло интервью с этим человеком, утверждающим, что он имел непосредственное касательство к разработке группы ядов, которая впоследствии стала известна миру как «Новичок».

Статья в газете называлась «Создатель нервно-паралитического газа: «У нашего правительства — целая история лжи».

Чем меня заинтересовало интервью Углева?

В наше время снова стала поднимать голову ересь, гласящая: неважно, какие у тебя убеждения, лишь бы ты человеком был хорошим. Можно, мол, верить в красивого и пушистого Сталина, можно — в кривого и кровавого. Кто-то, дескать, поклоняется Красному проекту, а кто-то — дьяволу. Главное — чтобы ты при этом был честен и добр. И тогда от тебя всем будет хорошо, и никому — плохо.

На примере данного интервью можно понять, к чему приводит эта ересь.

Отвечая на вопросы, которые касаются его знаний, Углев ведет себя подчеркнуто корректно и говорит конкретно. Так, например, он избегает называть яды, о которых идет речь, «Новичок»:

«Это слово запустил Вил Мирзаянов, но дело в том, что «Новичок» — это не одно вещество. Речь идет о трех разных нервно-паралитических веществах, которые разрабатывались в нашем институте: A234, A232 и A240. Я занимался этими ядами совершенно конкретно, в отличие от Мирзаянова, я знаю о них значительно больше, чем большинство высокопоставленных руководителей, потому что это была моя работа».

Углев-химик отказывается подпевать журналистам: «Эти вещества никогда не производились в таких количествах, как утверждает Мирзаянов. Большую их часть производила наша лаборатория, а мы могли сделать максимум 200 килограмм. Не тоннами».

Он уверен: нет никаких доказательств того, что вещество, отравившее Скрипаля, было произведено в России или использовано российскими агентами:

«Оно может производиться в Великобритании, США, Японии, Германии. Но сейчас у нас есть глобальный рынок, и не получается делать какие-то выводы насчет того, где вещество было произведено, на основании его состава. Необходим конкретный анализ партий, которые хранятся в разных точках мира».

Это слова ученого, который знает вещество, знает технологию и знает, как можно опознать источник.

Но как человек и гражданин, Углев полностью убежден в виновности России и ее руководства. А также в том, что все аргументы, выдвинутые Москвой на международной арене, — ничто иное как ложь.

Читайте также: США настаивают на успешном ударе по Сирии вопреки логике и доводам России

Как так получилось? Откуда у него такая уверенность? На основании чего человек Углев делает такие выводы?

Прислушаемся к этому потоку сознания, обильно цитируемому шведской газетой:

«...Просто потому, что правительство нашей страны непрестанно врет еще с 1917 года. Андрей Луговой отравил Литвиненко полонием в 2010 году (Лугового обвинила в этом преступлении Великобритания). Он разбросал следы полония по половине Европы!.. Посмотрите на историю Советского Союза и России. Посмотрите на 1939 год (когда СССР напал на Финляндию и Польшу). Кто признает, что дядя погиб в русско-финской войне? И что нам нечего было делать в Финляндии? Посмотрите на убийство Троцкого, которое Сталин так никогда и не признал… Они с удовольствием сделали бы то же самое и с другими, если бы могли… Наша разведка знает, что у США и Великобритании есть такой же яд. Они могут сказать, что британцы или американцы сделали это сами, обвинив во всем бедную Россию. Можно ли понять дурака? Нет. Те, кто сидит в Кремле, живут в своем собственном мире».

Поразительно. Перед нами — каша из исторических сведений, мифов и сплетен. В них даже вкраплено прямое утверждение, что США и Великобритания имеют такие же яды, — но его никто не замечает. Потому что обе беседующие стороны — интервьюер и интервьюируемый — заняты переживанием исторических ужасов СССР и России. Им некогда.

В итоге вместо заголовка, основанного на знании специалиста по химическому оружию: «Владимир Углев: США и Великобритания обладают такими же ядами. Нужна экспертиза, чтобы установить источник отравления Скрипаля», — мы имеем в шведском заголовке то, что имеем. То есть подрывающее доверие к России свидетельство «отца «Новичка» о невозможности доверять российским аргументам.

При этом все основано на финской войне и «деле Литвиненко», а также на убежденности в том, что «в Кремле все дураки и сумасшедшие».

Можно ли назвать Углева по-своему честным и принципиальным человеком? Почему нет. Он что-то украл? Нет. Он солгал? Тоже нет: он честно вываливает наружу содержание своей черепной коробки. Просто там знания ученого неотличимы и неотделимы от убеждений потребителя сплетен.

Это — наглядная картина того, как интерпретации, мифы и предубеждения формируют наше отношение не к прошлому и не к абстракциям, а к совершенно актуальным вещам. Заставляя нас занимать ту или иную позицию, вставать на ту или на другую сторону. Следовательно, за поведением «хорошего парня» от необходимости формировать свои убеждения скрыться невозможно.

Читайте также: Минобороны РФ: заявления США об успешности ракетной атаки по Сирии голословны

Безопасных убеждений не бывает. Все настоящее — всегда может быть опасным. При этом «ненастоящие» убеждения или их полное отсутствие не спасают — как и отсутствие глаз или глаза искусственные.

И да, убеждения могут быть только результатом знаний — кроме тех случаев, когда они выведены из «крайних» философских вопросов, то есть религиозны по природе.

Кстати. Через несколько дней после этого интервью Углева сбил автомобиль.

Проверьте себя на качество убеждений — спросите, что первое вы предположили?