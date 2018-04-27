Киев, 27 апреля. Президент Украины Петр Порошенко перенес празднование Дня пограничника Украины с 28 мая на 30 апреля. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Подписал указ об установлении профессионального праздника Дня пограничника 30 апреля. Этот праздник должен, наконец-то, стать созвучным с реальными историческими событиями именно на Украине», — говорится в посте.

Підписав Указ про встановлення професійного свята - Дня прикордонника - 30 квітня. Це свято має, нарешті, стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємицею УНР та Гетьманської Держави — Петро Порошенко (@poroshenko) April 27, 2018

Порошенко заявил, что Государственная пограничная служба Украины якобы «ведет родословную» от военных формирований, действовавших во время «украинской революции 1917-1921 годов».

По словам украинского президента, 30 апреля 1918 года украинские войска установили свои символы около станции Колпаково, чем, как считает Порошенко, обозначили границу Украины, которая является «исторической правопреемницей Украинской народной республики и Гетманской Державы».

Напомним, ранее украинским чиновникам запретили критиковать президента страны Петра Порошенко, а также деятельность властных структур страны.