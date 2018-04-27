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Книга рекордов Гиннесса назвала самую компактную в мире ракету-носитель
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    Книга рекордов Гиннесса назвала самую компактную в мире ракету-носитель

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    Книга рекордов Гиннесса назвала самую компактную в мире ракету-носитель

    Токио, 27 апреля. Японская ракета-носитель SS-520 признана экспертами Книги рекордов Гиннесса самой миниатюрной в мире. Об этом не без гордости сообщили в национальном агентстве аэрокосмических исследований.

    «Нам удалось это осуществить благодаря высокому уровню науки и технологий в Японии, а также благодаря обширному опыту разработок, которые мы проводили до настоящего времени», – отмечается в комментарии японского агенства.  

    При этом там заверили, что не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат работу по созданию еще более компактной ракеты-носителя.

    Книга рекордов Гиннесса назвала самую компактную в мире ракету-носитель

    Напомним, длина ракеты-носителя SS-520 равняется всего 9,5 метра, ее диаметр — 52 сантиметра, а вес едва превышает 2,5 тонны. В феврале SS-520 вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник весом 3 килограмма.     

    Автор: Федор Веснин
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