В Киеве признали, что роль Украины в санкциях против РФ — быть наводчиком для Запада

Ведущие украинские эксперты и депутаты обсудили эффективность экономических санкций, введенных против России. Как заявили сразу несколько аналитиков, серьезного видимого эффекта на экономику РФ санкции не оказали, а изначально ставившаяся задача «изменить поведение Москвы на международной арене» и вовсе оказалась недостижимой.

«Считаю, что на данный момент антироссийские санкции малоэффективны, — говорит эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. — Роль Украины в этом процессе тоже невелика — наш экономический потенциал таков, что позволяет стране только лишь встроиться в общий санкционный механизм, разработанный Западом. Сами украинские санкции вряд ли будут эффективны в борьбе против России».

По словам эксперта, коллективный Запад при помощи антироссийских санкций пытается создать себе дополнительные экономические конкурентные преимущества, а также укрепить переговорные позиции в диалоге с Москвой. Тут традиционно есть «плохой полицейский» — это США, которые публично объявляют Москву чуть ли не «ядром мирового зла», но при этом эффективно снижают в своих интересах товарооборот между Россией и Европой.

«Есть и «хороший полицейский» — Германия, которая, с одной стороны, постоянно призывает Россию «вернуться в строй цивилизованных стран». С другой — эта же Германия участвует с Россией сразу в нескольких крупных проектах, включая газопровод «Северный поток-2». Таким образом, становится ясно, что большинство западных держав стараются обратить эти санкции себе на пользу. В то время как Украина, следуя общей санкционной политике, едва ли не единственная постоянно действует себе в ущерб», — отмечает Капитоненко.

Согласно данным украинского Международного центра перспективных исследований, практика последних десятилетий показала — только в каждом четвертом случае экономические санкции приводили к серьезным изменениям в политике государств, против которых они были введены. По мнению аналитиков центра, самая высокая эффективность санкций наблюдалась в сфере дестабилизации политического режима.

Однако в случае с Россией внешние ограничения «стали фактором консолидации общества вокруг действующей власти». А уже введенные ограничения могут достигнуть своей цели только через 10-15 лет. Если, разумеется, будут сохраняться так долго.

С этим мнением согласен и другой эксперт — сотрудник «Украинского института будущего» Игорь Тишкевич.

«Россия, надо признать, весьма эффективно приспособилась жить в условиях санкций, с их помощью «подняв с колен» целый ряд сфер своей экономики, — считает он. — Оказалось, что для большинства граждан РФ главное — это так называемая «генерация гордости» в противостоянии с Западом. Ради этого эффекта россияне готовы пожертвовать личным комфортом. В целом по нашим подсчетам Россия может легко поддерживать и развивать свою экономику при условии, что цена нефти будет выше 50 долларов за баррель. Сегодня «бочка» нефти стоит более 72 долларов. Поэтому об эффективности введенных против РФ санкций говорить затруднительно».

Также Тишкевич заявил, что в условиях высоких цен на нефть «Россия может себе позволить роль супердержавы». В то время как роль Украины в санкционном процессе — «подносить снаряды» или быть своего рода «наводчиком» для Запада.

«У Запада и Украины очень разные цели, которых они добиваются с помощью санкций против РФ. Соответственно, об эффективности стоит говорить, только исходя из этих целей, — отмечает Тишкевич. — На этой встрече некоторые предлагали бить по «болевым точкам» России — «народной дипломатии» с Украиной и военно-промышленному комплексу. Но давайте не пускаться в примитивизм! Нужно всегда думать, каких результатов ты хочешь достичь. Ради чего бить по «народной дипломатии», какая в этом экономическая или политическая цель?»

«Я уже приводил пример с санкциями против олигарха Олега Дерипаски, хотя тот не сделал Соединенным Штатам ничего плохого, — продолжил политолог. — Но Штатам нужно защитить собственных производителей алюминия, поэтому глава «Русала» и оказался в черном списке. Вот это — достижение некой конкретной цели».

А вот украинские санкции против РФ неэффективны, считает Тишкевич. По мнению аналитика, последний этап санкций США против России был эффективен, но только для самих Соединенных Штатов, и остальным странам радоваться тут нечему.