Сирия, 27 апреля. Жители Думы рассказали о постановке мнимой химической атаки, из-за которой мир был на пороге крупномасштабной войны. Пентагон призвал Российскую Федерацию поддержать женевский процесс. Мирные жители возвращаются в Восточную Гуту. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Призыв к России

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис призвал Российскую Федерацию поддержать женевский процесс под эгидой ООН по урегулированию сирийского кризиса.

«Мы все должны поддерживать женевский процесс и прийти к дипломатическому решению этого (кризиса, — Прим. ФАН). (Спецпредставитель генсека ООН, — Прим. ФАН) Стаффан де Мистура старается, и Россия должна помочь ему, если она хочет найти путь к более стабильному Ближнему Востоку», — сказал Мэттис на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

Ранее «Газета.ru» сообщала о том, США пока не станут выводить свои войска из Сирии, так как, по словам Мэтиса, боевики «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) усиливают свои операции.

Правда о «химатаке»

Проблемы с дыханием у жителей города Дума (Восточная Гута) были вызваны дымом и пылью от бомбардировок, а не химической атаки, о которой заявили «Белые каски». Об этом рассказали врачи, работавшие в больнице в Думе, накануне на брифинге в ОЗХО, который был организован постоянными представительствами Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики (САР).

Всего перед экспертами выступали 17 человек, включая одиннадцатилетнего сирийского мальчика Хасана Диаба, который был запечатлен в постановочном видео с места предполагаемого инцидента. Позднее он сообщил, что за участие в съемочном процессе ему заплатили печеньем и финиками.

«Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился, для того чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге», — отметил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

Возвращение в Гуту

Около 63 тысяч жителей Восточной Гуты смогли вернуться в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц. Об этом рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты», — заявил он.

Кроме того, Евтушенко отметил, что благодаря всесторонней поддержке Центра «в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 тысячи 946 жителей Восточной Гуты». Также он рассказал, что российская сторона вместе с правительственными силами САР проводят работы по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.