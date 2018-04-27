В Киеве заблокировали подпольный телецентр, транслирующий десятки российских каналов

Киев, 27 апреля. СБУ заблокировала в Киеве ретрансляцию запрещенных в стране российских телеканалов, говорится в сообщении на сайте ведомства без уточнений, о каких каналах идет речь.

СБУ совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры заблокировали в украинской столице ретрансляцию российских каналов. Отмечается, что подпольный телецентр работал в одном из ТЦ в Святошинском районе Киева.

Нелегальное ПО позволяло смотреть десятки запрещенных Нацсоветом по вопросам ТВ и радио российских каналов. Спецслужбы изъяли оборудование для декодирования и серверы. Известно, что организаторы транслировали несколько десятков каналов, предоставляя услуги тысячам абонентов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Напомним, что с лета 2014 года на Украине запретили вещание множества российских каналов, в том числе «Первый канал», «Россия 24», «Звезда». В МИД РФ назвали этот шаг недопустимым и атакой на свободу СМИ.