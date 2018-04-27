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Украина
В Киеве заблокировали подпольный телецентр, транслирующий десятки российских каналов
Общество
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    В Киеве заблокировали подпольный телецентр, транслирующий десятки российских каналов

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    В Киеве заблокировали подпольный телецентр, транслирующий десятки российских каналов

    Киев, 27 апреля. СБУ заблокировала в Киеве ретрансляцию запрещенных в стране российских телеканалов, говорится в сообщении на сайте ведомства без уточнений, о каких каналах идет речь.

    СБУ совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры заблокировали в украинской столице ретрансляцию российских каналов. Отмечается, что подпольный телецентр работал в одном из ТЦ в Святошинском районе Киева. 

    Нелегальное ПО позволяло смотреть десятки запрещенных Нацсоветом по вопросам ТВ и радио российских каналов. Спецслужбы изъяли оборудование для декодирования и серверы. Известно, что организаторы транслировали несколько десятков каналов, предоставляя услуги тысячам абонентов.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Напомним, что с лета 2014 года на Украине запретили вещание множества российских каналов, в том числе «Первый канал», «Россия 24», «Звезда». В МИД РФ назвали этот шаг недопустимым и атакой на свободу СМИ.

    Автор: Ирина Селезнева
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