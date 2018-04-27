Сирия против бездоказательных обвинений коллективного Запада: о брифинге в ОЗХО по инциденту в Думе

Накануне в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге постпредом России при ОЗХО Александром Шульгиным был проведен брифинг, посвященный постановочной химатаке, которая якобы имела место быть в городе Дума 7 апреля.

На мероприятии выступили свидетели инсценировки, которые опровергли сам факт применения сирийскими правительственными войсками боевых отравляющих веществ. Так, по словам одного из медиков города Дума, 6 апреля в 16:00 в больницу поступали раненные в результате боевых действий в Восточной Гуте, а 7 апреля в 19.00 — поступили около 20 человек с легкими проблемами верхних дыхательных путей, результатом которых стали пыль и дым из-за бомбардировки:

«Не было выявлено симптомов использования «химоружия», не было суженных зрачков и других признаков на теле. Их состояние было легкой или средней степени тяжести. Мы не отправляли детей или взрослых на углубленное обследование или лечение. В этот день вообще не было смертельных случаев».

На брифинге также присутствовал сирийский мальчик Хасан Диаб, семья которого вынуждена была принять участие в инсценировке химатаки, которую устроили «Белые каски» в Думе. Он дал показания, что 7 апреля он вместе с родными был в бомбоубежище, пока некие люди не провели их по туннелю в больницу, где неожиданно начали поливать водой. По неизвестной причине мальчику также прыснули в рот антиспазматическое средство от астмы.

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что, благодаря проведенному брифингу, удалось поймать за руку клеветников:

«Тех, кто пытался вводить в заблуждение мировую общественность. Но радоваться не хочется и торжествовать по этому поводу не хочется, потому что слишком серьезна ситуация».

По мнению российского постпреда, инсценировка якобы применения сирийскими войсками химоружия в Думе подвела мир к прямой угрозе нового военного столкновения. Александр Шульгин также сравнил провокацию в Думе с так называемой гляйвицкой провокацией нацистов.

«Пожалуй, впервые со времен Карибского кризиса мир подошел к прямой черте — мир подошел к прямой угрозе прямого военного столкновения. Сейчас ситуация вроде как успокаивается, но по-прежнему раздается угроза применить силу против суверенного государства — Сирийской Арабской Республики, а значит угроза мощного конфликта все еще сохраняется».

На вопрос журналиста, не оказывалось ли давление на делегацию, прибывшую в Гаагу, администратор отделения неотложной помощи больницы в Думе Ахмад Хашуа ответил:

«Это очень странный вопрос, мы приехали сюда не потому, что на нас оказывалось давление. Нам никто не говорил, что сказать, мы приехали рассказать правду».

Напомним, что именно бездоказательное обвинение сирийских правительственных войск в якобы применении химического оружия в городе Дума послужило основанием для нанесения удара США, Великобритании и Франции по территории Сирии 14 апреля.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что Соединенные Штаты Америки, возглавляющие свою коалицию коллективного Запада, «переместили все в плоскость фейкового обвинения»:

«То есть США запросто могут на основании бездоказательных фактов принимать некие суровые политические решения, совершая агрессию против суверенного государства, что, как абсолютно верно заметил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, ставит мир на грань войны. Это является для них уже технологией, которая была применена также и в Великобритании. До сих пор нет никаких доказательств того, что против Скрипалей там применялись боевые отравляющие вещества. Однако сразу же последовало обвинение в адрес России, хотя никаких оснований для этого до сих пор нет».

По мнению собеседника ФАН, то же самое произошло и в сирийском городе Дума:

«Но дело в том, что здесь есть возможность провести объективное расследование, а в Великобритании власти не дают его никому проводить. Все засекретили и сами зачищают концы. Да и в принципе не только здесь Запад продолжают бездоказательно обвинять, принимая суровые политические решения против государств. Ну, и в качестве примера можно вспомнить вторжение в Ирак. Эта технология принимает масштабы вселенского характера, и остановить ее применение может только Россия».

Эксперт считает, что больше ни одно государство не занимается таким скрупулезным и объективным расследованием: