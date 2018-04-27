Порошенко одобрил ратификацию соглашения с МБРР на получение 150 млн долларов

Киев, 27 апреля. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития на привлечение 150 миллионов долларов под государственные гарантии.

Об этом рассказали в пресс-службе украинского лидера. Отмечается, что документ предполагает сотрудничество между Киевом и МБРР, привлечение в украинскую экономику долгосрочных инвестиций под государственные гарантии. Размер инвестиций – 150 миллионов рублей.

Как добавили в пресс-службе, кредитные средства были получены для предоставления украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне- и долгосрочного финансирования для производственных нужд.