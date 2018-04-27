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Запрещенные «Свидетели Иеговы» переписывают свою недвижимость на Швецию
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    Запрещенные «Свидетели Иеговы» переписывают свою недвижимость на Швецию

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    Запрещенные «Свидетели Иеговы» переписывают свою недвижимость на Швецию

    Москва, 27 апреля. Запрещенная в России организация «Свидетели Иеговы» пытается скрыть свое имущество от государства и переписать недвижимость на «одноверцев» в Швеции. С иском о признании договоров передачи недействительными и истребовании недвижимого имущества обратно прокуратура обратилась в суд уже в двух регионах РФ.

    Процессы ликвидации организаций «Свидетелей Иеговых» начались в России в июне прошлого года после того, как Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста и признал религиозную организацию экстремистской. После ликвидации имущество организации должно было быть конфисковано в пользу государства. Всего в арбитражные суды поступило около 70 исков от Минюста о назначении конкурсного управляющего.

    Однако оказалось, что в ряде организаций, некогда очень богатых, теперь фактически ничего не осталось. Имущество отделения в Феодосии составило 230 рублей 62 копейки, а зарплата конкурсного управляющего, который должен распорядиться этим имуществом, порядка 30 тысяч. В связи с этим Минюст был вынужден отозвать иск.

    Запрещенные «Свидетели Иеговы» переписывают свою недвижимость на Швецию

    В некоторых регионах «Свидетели» проявили еще большую смекалку. В Саратовской и Тамбовской областях они переписали недвижимость Религиозной общине Свидетелей Иеговы в Швеции. Так, дом площадью в 157 квадратных метров и участок в 1284 квадратных метров в Мичуринске, которыми ранее владела организация «Свидетели Иеговы Липецка», были переданы на основании договора пожертвования Свидетелям Иеговы в Швеции.

    Кадастровая стоимость одного участка порядка 1,5 миллионов рублей, а вместе с домом сумму составит свыше шести миллионов. Прокуратура Тамбовской области обратилась в суд с требованием признать договор пожертвования недействительным.

    Аналогичная ситуация сложилась в городе Энгельс. А в апреле министерство юстиции обратилось в суд в Петербурге с требованием распределить обнаруженное имущество у местной организации.

    Автор: Алексей Громов
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