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Сирия: десятки джихадистов уничтожены при атаке на северную Хаму
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    Сирия: десятки джихадистов уничтожены при атаке на северную Хаму

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    Сирия: десятки джихадистов уничтожены при атаке на северную Хаму

    Дамаск, 27 апреля. Сирийская армия была предупреждена о готовящейся атаке боевиков в северной Хаме. В САА узнали о планах джихадистов за несколько дней до атаки, сообщает Al-Masdar News.

    В результате, когда боевики начали наступление в Хаме, туда были стянуты значительные силы САА — авиация и артиллерия правительственных войск ожидала удара именно с той стороны, откуда и началась атака. Несколько десятков джихадистов были уничтожены во время атаки, которая продолжалась всего несколько часов.

    Сирия: десятки джихадистов уничтожены при атаке на северную Хаму

    Напомним, ранее стало известно, что джихадисты антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) объявили о начале нового наступления против правительственных сил в Хаме. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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