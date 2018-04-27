Ученые нашли неожиданную пользу пищевой соды

Вашингтон, 27 апреля. Ученые из Медицинского колледжа в Джорджии выяснили, что употребление пищевой соды уменьшает риск воспаления при таких аутоиммунных заболеваниях, как ревматоидный артрит.

По словам исследователей, сода способна стимулировать выработку большого количества желудочной кислоты, которая нужна для пищеварения. Она убивает патогенные бактерии и снижает нагрузку на селезенку. В ходе эксперимента на мышах исследователи выяснили, что при употреблении соды в почках грызунов снижается количество иммунных клеток, провоцирующих воспаление.

Антацид также увеличивает число противовоспалительных клеток М2. Сода восстановила работу почек у мышей, которые имели хронические заболевания органа. Таким образом, у грызунов уменьшился риск развития остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний.