Волгоградские депутаты внесли в Госдуму законопроект о переводе часов

Волгоград, 27 апреля. Депутаты думы Волгоградской области внесли в Госдуму РФ законопроект о смене часового пояса в регионе по итогам референдума. Законопроект о внесении изменений в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени» опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, в ходе референдума 18 марта большинство жителей Волгоградской области высказались за перевод стрелок часов на один час вперед по отношению к московскому времени. Эту инициативу поддержали 58,82% избирателей, а 40,16% высказались за сохранение в области московского времени.

Позже региональная дума приняла постановление, инициирующее внесение изменений в федеральный закон. Документ предполагает переход области из второй часовой зоны в третью.