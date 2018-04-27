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Волгоградские депутаты внесли в Госдуму законопроект о переводе часов
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    Волгоградские депутаты внесли в Госдуму законопроект о переводе часов

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    Волгоградские депутаты внесли в Госдуму законопроект о переводе часов

    Волгоград, 27 апреля. Депутаты думы Волгоградской области внесли в Госдуму РФ законопроект о смене часового пояса в регионе по итогам референдума. Законопроект о внесении изменений в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени» опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

    Напомним, в ходе референдума 18 марта большинство жителей Волгоградской области высказались за перевод стрелок часов на один час вперед по отношению к московскому времени. Эту инициативу поддержали 58,82% избирателей, а 40,16% высказались за сохранение в области московского времени.

    Позже региональная дума приняла постановление, инициирующее внесение изменений в федеральный закон. Документ предполагает переход области из второй часовой зоны в третью.

    Волгоградские депутаты внесли в Госдуму законопроект о переводе часов

    Автор: Анна Иванова
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