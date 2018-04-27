И. о. премьера Армении Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции

Ереван, 27 апреля. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном при представителях СМИ, сообщил в пятницу пресс-секретарь Карапетяна Арам Араратян.

По его словам, Карапетян считает, что диалог в присутствии журналистов ни к чему не приведет.

«Карен Карапетян остается при своем мнении: в присутствии журналистов переговоры будут безрезультатны», — заявил Араратян.

Напомним, возглавляющий армянскую оппозицию Пашинян накануне призвал Карапетяна провести в пятницу переговоры, заявив, что они должны быть открыты для прессы. В четверг с Пашиняном встретились российские дипломаты.

Акции протеста против избрания премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна начались в Армении в середине апреля. На их фоне 23 апреля Саргсян подал в отставку. Ранее Кремль выразил надежду, что Ереван сможет разрешить сложившуюся ситуацию в рамках конституционного поля.