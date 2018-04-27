Меню
Политика
И. о. премьера Армении Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции
Общество
Новые экологические стандарты по отходам будут введены в Подмосковье
Следующая новость
Загрузка...

    И. о. премьера Армении Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции

    126

    И. о. премьера Армении Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции

    Ереван, 27 апреля. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном при представителях СМИ, сообщил в пятницу пресс-секретарь Карапетяна Арам Араратян.

    По его словам, Карапетян считает, что диалог в присутствии журналистов ни к чему не приведет.

    «Карен Карапетян остается при своем мнении: в присутствии журналистов переговоры будут безрезультатны», — заявил Араратян.

    Напомним, возглавляющий армянскую оппозицию Пашинян накануне призвал Карапетяна провести в пятницу переговоры, заявив, что они должны быть открыты для прессы. В четверг с Пашиняном встретились российские дипломаты.

    Акции протеста против избрания премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна начались в Армении в середине апреля. На их фоне 23 апреля Саргсян подал в отставку. Ранее Кремль выразил надежду, что Ереван сможет разрешить сложившуюся ситуацию в рамках конституционного поля.  

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    281
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    395
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    1553
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    1126