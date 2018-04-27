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Двое детей погибли при пожаре в Брянской области
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    Двое детей погибли при пожаре в Брянской области

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    Двое детей погибли при пожаре в Брянской области

    Брянск, 27 апреля. В селе Борщово Погарского района Брянской области произошел пожар — выгорел частный жилой дом. Жертвами трагедии стали двое детей дошкольного возраста.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, отмечается в комментарии следственного управления СК РФ по Брянской области. 

    «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. 

    Отмечается, что на месте ЧП уже работала следственная группа, продолжаются допросы свидетелей. 

    Автор: Федор Веснин
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