Выбор сделан: Багдасаров объяснил бесполезность попыток США защитить Израиль от С-300 в Сирии

США советуют России отказаться от поставок в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис, находясь в Израиле. Израиль, который регулярно совершает рейды на сирийскую территорию, опасается, что наличие российских С-300 в системе ПВО Сирии позволит Дамаску успешно противостоять ударам израильских ВВС. России следует действовать в ближневосточном регионе исключительно в своих интересах и в интересах своих союзников — в первую очередь Сирии, а не США и Израиля, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Мы в свое время прислушивались к мнению и США и Израиля по поставкам С-300 в Сирию, — напомнил Багдасаров, — и эти комплексы туда не поставили. Но сегодня мы видим, что эта атака (удар США и их союзников по Сирии в середине апреля) может быть не последней. Поэтому сейчас мы просто вынуждены поставлять Сирии более современное оружие».

По словам эксперта, российские комплексы С-300 «Фаворит» в системе сирийской ПВО будут хорошим сдерживающим фактором, как для западных «партнеров» России, так и для Израиля.

«Пока современного оружия на вооружении сирийской армии явно недостаточно. Поэтому эти поставки необходимы», — отметил собеседник ФАН.

На вопрос, как Москва в случае таких поставок будет строить отношения с Израилем, с которым в настоящее время сложились хорошие контакты не только в экономической, но и военной сфере, Семен Багдасаров ответил так:

«Придется выбирать. Но, я так понимаю, выбор уже сделан, и поставки С-300 Сирии будут осуществлены».

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом заявил, что Россия должна отказаться от поставок сирийской армии системы ПВО С-300 и больше внимания уделять женевскому мирному процессу по урегулированию в Сирии.

«Мы все должны поддерживать женевский процесс и прийти к дипломатическому решению сирийского кризиса, — приводит слова Мэттиса «Газета.ру».

В ходе встречи с израильским министром Мэттис также отметил, что поставка Дамаску российских систем С-300 может значительно укрепить возможности официального Дамаска противостоять израильским ударам. Глава Пентагона добавил, что Россия не должна допускать «действий, усиливающих напряженность», к которым он отнес поставки в Сирию комплексов С-300.

ВВС Израиля регулярно совершает рейды на территорию Сирии, нанося удары по объектам, которые, по мнению израильских военных, могут быть связаны с иранским присутствием в этой стране, а также с организацией «Хезболла», которую в Израиле считают террористической.

В середине апреля США, Великобритания и, предположительно, Франция нанесли удары по Сирии, воспользовавшись в качестве предлога информацией в западных СМИ о якобы имевшей место «химатаке» в сирийском городе Дума. Москва и Дамаск представили свидетельства, что никакой атаки не было, а видео инцидента является постановочным.

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит» способны поражать цели на различных высотах и на различной удаленности. Система С-300 предназначена для обороны крупных административных и промышленных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения.