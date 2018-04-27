Хакеры научились взламывать подушки безопасности и медприборы – МЧС

Москва, 27 апреля. Хакеры научились взламывать подушки безопасности и систему управления автомобилей, подключенных к интернету, предупреждает всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия».

По данным центра, киберпреступники могут отключить подушки безопасности, установить слежку за автомобилистом, контролировать управление транспортным средством. Также хакеры могут атаковать подключенные к Сети медицинские приборы, передает РИА Новости.

«В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей и медицинских приборов», — говорится в документе.

Уточняется, что в прошлом году количество хакерских атак на российские информационные объекты увеличилось более чем в четыре раза. В основном для этого использовались вирусы-шифровальщики (в 36% случаев) и существующие уязвимости (26%).

Ранее вице-президент МТС по корпоративной безопасности Иван Гайченя рассказал «Газете.ру», какие меры предпринимают российские операторы связи для предотвращения кибератак. Он уточнил, что в течение года специалисты компании предотвратили около 500 миллионов переходов на фишинговые ссылки.