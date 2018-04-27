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Сирия: РФ зафиксировала два нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: РФ зафиксировала два нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: РФ зафиксировала два нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 27 апреля. Российская сторона зафиксировала два случая нарушения перемирия в Сирии, турецкая — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

    Российская часть совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением режима прекращения огня в Сирии, зафиксировала два случая стрельбы в провинциях Латакия (1), Алеппо (1). Турецкая часть сообщила о четырех случаях стрельбы в провинциях Идлиб (1), Деръа (2), Алеппо (1).

    В течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Джобс-эс-Сафа в провинции Риф Дамаск. Было выдано 445 продовольственных наборов, общим весом 1,9 т. За последние сутки медицинскую помощь получили 129 мирных жителей.

    Автор: Алексей Громов
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