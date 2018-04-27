Остров вновь стал заложником: после столкновений на Лесбосе арестованы 120 мигрантов. Колонка Владимира Тулина

Только после вмешательства полицейского спецназа и применения слезоточивого газа на греческом острове Лесбос удалось прекратить столкновения между мигрантами и местными жителями, которые продолжались восемь дней.

Обе стороны то и дело забрасывали друг друга самодельными бомбами, бутылками с зажигательной смесью и кусками асфальта. В результате в больницу попали 22 мигранта и 6 местных жителей. Полиция задержала 122 человека, из которых 120 — граждане других государств. Мигрантов на автобусах увезли обратно в лагерь «Мориа».

Причиной беспорядка стало то, что на центральной площади города Митилини мигранты из лагеря «Мориа» установили палатки и начали протест по поводу смерти в местной больнице 40-летнего афганца. Также митингующие требовали отправить их в континентальную Грецию, а еще лучше - сразу в западноевропейские страны. Разрешения они традиционно не спросили, но это не помешало так называемым международным правозащитным организациям поддержать протест и прислать своих представителей. В свою очередь в Болгарии и Сербии были организованы пикеты солидарности с греческим народом и требованием изменить миграционную политику ЕС.

Жители Лесбоса добились победы: принято решение отправлять мигрантов в континентальную Грецию еще до рассмотрения их ходатайств. Парадоксально, но за это же боролись и мигранты. О положение на острове сказал его житель Прокопис Кессидис:

«Дальше отступать некуда. Вначале они высаживались прямо на пляжах и пугали туристов. Затем землю, которой тут и так мало, отдали под лагеря для приплывающих из Турции, им же отдали и некоторые отели. Вчера они захватили центральную площадь нашего города, а что будет завтра? Они захватят наши дома!».

Такую же позицию занимает и мэр Лесбоса Спирос Галинос, который заявил:

«Сейчас на Лесбосе находится около 10 тысяч человек, запросивших убежище, учитывая что в городе Митилини 27 тысяч жителей. Наш остров вновь стал заложником».

Он также отметил, что в последнее время резко выросло количество мигрантов, прибывающих на остров. Правда, о причинах этого он умолчал, поэтому попробуем найти их сами.

92% мигрантов, нелегально прибывающих в Грецию, — граждане Сирии, Ирака и Афганистана. Общее у этих стран то, что на их территорию без приглашения вторглись американские войска якобы для «установления там долгосрочного мира и демократии». В результате все получилось с точностью до наоборот. Самый яркий пример этому — Сирия, где до начала войны уровень жизни был выше, чем во многих странах Восточной Европы. В Болгарии сирийцы, оставшиеся в стране после окончания местных вузов во времена социализма, начали возвращаться на родину, но этот процесс прервала война, начавшаяся при поддержке США в 2011 году.

О том, во что превратилась Сирия за эти годы, можно понять, обратившись к цифрам: за семь лет войны число медучреждений стало меньше на 437, школ — почти на 5 тысяч. Страну покинули 23% врачей и более 10% преподавателей университетов. Резко упал и уровень жизни: ВВП на душу населения был в 2010 году 2918 долларов, а к 2016 уменьшился до 1302. Безработица была 8,6%, сейчас — 60%. Из-за этого и из-за страха войны люди и начали уезжать из Сирии.

Положение стало меняться, когда на помощь стране пришла Россия со своими воздушно-космическими силами. Законное правительство Сирии во главе с Башаром Асадом постепенно стало восстанавливать контроль над регионами, захваченными исламскими террористами, которых вооружали и финансировали США. Появилась надежда на скорое окончание семилетней гражданской войны.

В Турции, где находятся почти три миллиона сирийских беженцев, местные СМИ отмечали, что многие из них уже задумывались о возвращении на родину. Однако массовое отчаяние охватило их, когда они узнали о ракетном ударе США, Великобритании и Франции в ночь с 13 на 14 апреля 2018 года. Стало ясно: если США уже не могут свергнуть президента Сирии Башара Асада, они в силах помешать ему закончить войну. Теперь Соединенным Штатам и их союзникам для нанесения ракетных ударов и оказания тем самым прямой помощи врагам сирийского правительства достаточно одной видеозаписи, на которой присутствуют якобы пострадавшие от газовой атаки. Записи, предоставленной практически анонимной организацией «Белые каски». То, что видео постановочное, неоднократно было доказано. В том числе и с помощью людей, насильно снятых в этих фальшивых роликах. А чтобы понять, что организации "Белые каски" есть, что скрывать, достаточно зайти на ее сайт.

Кроме фамилии руководителя, больше информации нет. В основном сайт содержит рекламные ролики. На одном из них члены организации рассказывают о том, кем они были до войны, но фамилии их почему-то не сообщаются. Нет адресов офисов и телефонов, ничего не говорится о структуре организации. Зато везде есть предложения сделать пожертвования. На них собираются в частности покупать огнетушители по 93 доллара и пластмассовые каски за 144.

После того, как стала ясно, что война в Сирии затянулась надолго, и вернуться на родину удастся не скоро, многие из обитателей беженских лагерей в Турции обратили свой взгляд на Европу и на греческие острова в Эгейском море. Поток мигрантов хлынул с новой силой. Таким образом, от внешней политики Соединенных Штатов страдают не только те страны, где они добиваются «умиротворения» с помощью крылатых ракет, но и государства, расположенные за тысячи километров от них.

Остров Лесбос — один из наиболее пострадавших. По соотношению местных жителей и нелегальных мигрантов он явно занимает первое место в ЕС. Так считает и житель острова Прокопис Кессидис:

«Как началось это нашествие, так перестали тут строить новые отели, и это ударило по строителям. Появились беженские лагеря, их обитатели стали нагло воровать овец. Практически в открытую. А что может сделать пастух против десятка воров. А до приезда полиции они успевали затащить овец в свой лагерь, а там их тронуть боятся — могут начаться беспорядки. Последний случай был в феврале, когда фермер стрелял по ним и ранил одного. Толпы беженцев слоняются по острову, гадят, где только могут, попрошайничают и подворовывают. И это все ударяет по главному источнику нашего дохода — туризму. С каждым годом туристов все меньше, и это при том, что цены — все ниже. Отели стали закрываться. Как будем жить дальше, не знаю. Нас, в отличие от беженцев, никто бесплатно не кормит».

Представитель коммунистической партии Ставрос Кириаку выразил опасение тем, что ситуация может еще и ухудшиться: