Меню
Общество
Собственник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готов профинансировать снос здания
Общество
Новые экологические стандарты по отходам будут введены в Подмосковье
Следующая новость
Загрузка...

    Собственник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готов профинансировать снос здания

    593

    Собственник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готов профинансировать снос здания

    Кемерово, 27 апреля. Четыре крупных собственника ТЦ «Зимняя вишня» согласились на безвозмездную передачу здания в муниципальную собственность. Об этом рассказал мэр Кемерово Илья Середюк. По словам руководителя администрации города, основной собственник также готов профинансировать снос здания, чтобы в будущем здесь возвести объект по предложению кемеровчан.

    Середюк уточнил, что юридические аспекты этого вопроса должны быть решены в течение 7–10 дней. Как пишет «Газета Кемерова», он напомнил, что парк или сквер — это рекреационная зона, общественное пространство, которое должно быть доступно каждому. Мэр подчеркнул, что такие места находятся в собственности муниципалитетов. Он напомнил, что основной собственник здания- — ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» — отказался от объекта в пользу города.

    Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел в конце марта. Погибли 64 человека, 79 граждан пострадали.

    Собственник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готов профинансировать снос здания

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    281
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    395
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    1553
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    1126