Собственник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готов профинансировать снос здания

Кемерово, 27 апреля. Четыре крупных собственника ТЦ «Зимняя вишня» согласились на безвозмездную передачу здания в муниципальную собственность. Об этом рассказал мэр Кемерово Илья Середюк. По словам руководителя администрации города, основной собственник также готов профинансировать снос здания, чтобы в будущем здесь возвести объект по предложению кемеровчан.

Середюк уточнил, что юридические аспекты этого вопроса должны быть решены в течение 7–10 дней. Как пишет «Газета Кемерова», он напомнил, что парк или сквер — это рекреационная зона, общественное пространство, которое должно быть доступно каждому. Мэр подчеркнул, что такие места находятся в собственности муниципалитетов. Он напомнил, что основной собственник здания- — ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» — отказался от объекта в пользу города.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел в конце марта. Погибли 64 человека, 79 граждан пострадали.