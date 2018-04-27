«Атлетико» в меньшинстве ушел от поражения в Лондоне

Лондон, 27 апреля. Английский «Арсенал» и испанский «Атлетико» не выявили победителя в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Поединок, состоявшийся в Лондоне, завершился ничьей 1-1, несмотря на то, что хозяева играли в большинстве с 10-й минуты матча.

Первый тайм обошелся без голов, зато арбитр предъявил сразу две красные карточки: защитнику «Атлетико» Врсалько и тренеру Симеоне. Во второй половине встречи «Арсенал» ожидаемо давил и на 61-й минуте вышел вперед — отличился Ляказетт. Однако за 8 минут до конца матча Гризманн восстановил равенство в счете. Таким образом фаворитом перед ответным матчем стал испанский клуб, отмечает «Свободная Пресса».

3 мая команды сыграют в Мадриде. В другом полуфинальном матче «Марсель» обыграл «Зальцбург» 2–0.