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«Атлетико» в меньшинстве ушел от поражения в Лондоне
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    «Атлетико» в меньшинстве ушел от поражения в Лондоне

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    «Атлетико» в меньшинстве ушел от поражения в Лондоне

    Лондон, 27 апреля. Английский «Арсенал» и испанский «Атлетико» не выявили победителя в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Поединок, состоявшийся в Лондоне, завершился ничьей 1-1, несмотря на то, что хозяева играли в большинстве с 10-й минуты матча.

    Первый тайм обошелся без голов, зато арбитр предъявил сразу две красные карточки: защитнику «Атлетико» Врсалько и тренеру Симеоне. Во второй половине встречи «Арсенал» ожидаемо давил и на 61-й минуте вышел вперед — отличился Ляказетт. Однако за 8 минут до конца матча Гризманн восстановил равенство в счете. Таким образом фаворитом перед ответным матчем стал испанский клуб, отмечает «Свободная Пресса»

    3 мая команды сыграют в Мадриде. В другом полуфинальном матче «Марсель» обыграл «Зальцбург» 2–0. 

    Автор: Федор Веснин
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