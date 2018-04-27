Актера Билла Косби признали виновным в изнасиловании

Лос-Анджелес, 27 апреля. Известного голливудского актера Билла Косби признали виновным по трем пунктам в деле о насильственных действиях сексуального характера. Инцидент произошел в 2004 году.

Напомним, что десятки женщин обвинили комика в том, что он давал им сильнодействующее снотворное, а затем насиловал. Однако большинство обвинений не могут рассматриваться в суде из-за истечения срока давности преступления. До суда дошли лишь обвинения со стороны 44-летней Андреа Констанд, передает «ФедералПресс».

Женщина заявила, что Билл Косби изнасиловал ее в 2004 году, однако тогда не было выдвинуто никаких обвинений, пишет «Газета.Ru». В 2006 году стороны заключили мировое соглашение.

Сам актер заявляет, что отношения с Констанд были по обоюдному согласию.

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