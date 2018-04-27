Иначе просто не выжить: эксперт прокомментировал встречу лидеров Южной Кореи и КНДР

В южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Руководитель Северной Кореи стал первым главой КНДР, который переступил через военно-демаркационную линию. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В ходе третьего корейского саммита лидеры двух стран собираются обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

Как ранее сообщала «Газета.ru», чтобы отметить историческую встречу, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.

Демонстративный характер встречи

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что сама по себе встреча носит не то что протокольный, а демонстративный характер. Тут важнее политический аспект, нежели экономический.

«Вообще, у Республики Корея и КНДР много потенциальных точек сопряжения. Все-таки это один народ с общей многовековой историей. Народ мудрый, трудолюбивый, чтущий традиции и смотрящий в будущее. По большому счету, политически Юг и Север не так уж и отличаются друг от друга. На Севере четкий контроль за внешними проявлениями идеологических предпочтений человека, а на Юге человек в рабстве экономической системы, построенной исключительно на трудоголизме. В обеих странах жесткая дисциплина и наказание для ослушавшихся, просто делается это разными методами. Как говорится, от ментальных предпочтений не уйдешь», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, в современном мире к корейскому народу приходит понимание, что ему в разъединенном состоянии просто не выжить. По крайней мере, не занять своего достойного места в мире. Рядом находятся такие гиганты, как Япония, Китай, быстро развивается Вьетнам. Тут еще США со своими интересами.

«И корейцы не только разъединены, но и тратят много сил на противостояние друг с другом. А что такое может представлять из себя объединенная Корея? Это будет страна с образованным, высококвалифицированным, крайне трудолюбивым населением численностью 75 миллионов человек. Не будем забывать, что в основе идеологии, как Юга, так и Севера, независимо от экономических устоев, лежит национализм. И вот это то, что подвигает лидеров государств плотнее взаимодействовать друг с другом. Что касается экономики, то пока для сотрудничества больших возможностей нет. Слишком разные уклады. С другой стороны, если главный постулат — это национализм, то никто не мешает создать государство по принципу «одна страна — две системы». Соседний Китай наглядно демонстрирует успех такой модели. Можно в качестве примера взять и Союзное государство России и Белоруссии, Евросоюз как объединение разных», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, моделей объединения может быть очень много, это не основной вопрос. Одновременно надо признать, что к более тесному взаимодействию Пхеньян и Сеул подталкивает китайский проект «Одного пояса и пути».