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Последнюю часть документов об убийстве Кеннеди опубликовали в США
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    Последнюю часть документов об убийстве Кеннеди опубликовали в США

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    Последнюю часть документов об убийстве Кеннеди опубликовали в США

    Вашингтон, 27 апреля. Последнюю часть архивных документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди опубликовали в США.

    Новая партия обнародованных Национальным архивом США бумаг содержит 19 045 документов, сообщает агентство «Ридус».

    Решение рассекретить документы об убийстве Кеннеди принял в 2017 году действующий президент США Дональд Трамп. Первые данные были обнародованы 24 июля прошлого года. Среди бумаг – документы, относящиеся к ЦРУ, Пентагону, Минюсту США и спецкомитету Конгресса по расследованию.

    Значительная часть архивов была опубликована осенью 2017 года. Задержка с выпуском последней партии бумаг связана с тем, что, по словам Трампа, последние документы содержали информацию, касающуюся национальной безопасности США.

    Напомним, 35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе в штате Техас. По официальным данным, убийство совершил снайпер Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку.

    Автор: Василий Котов
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