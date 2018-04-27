Меню
Общество
Уральских студентов могут отчислить из вуза за фото в форме СС
Украина
На Украине признали неконституционным подписанный Януковичем закон о референдуме
Следующая новость
Загрузка...

    Уральских студентов могут отчислить из вуза за фото в форме СС

    787

    Уральских студентов могут отчислить из вуза за фото в форме СС

    Екатеринбург, 27 апреля. Трех студентов Уральского федерального университета имени Б. Ельцина в Екатеринбурге (УрФУ) хотят отчислить из-за фотографии в немецкой форме.

    В социальных сетях оказалась записки от управления безопасности на имя ректора вуза Виктора Кокшарова. В тексте говорится, что на странице одного из студентов в социальной сети размещена фотография молодого человека в форме дивизии СС «Мертвая голова». К снимку прикреплено аудио «Немецкий марш — Музыка третьего рейха».

    Письмо сначала было направлено на электронный адрес Института новых материалов и технологий, затем его переадресовали в службу безопасности. Именно служба безопасности начала проверку, в ходе которой студенты заявили, что снимок оказался обычной шуткой, передает Ura.Ru.

    Один из юношей рассказал, что участвовал в конкурсе «Мистер ИННМит 2018». После фотосессии его друг неудачно пошутил, прикрепив его лицо с фото на лицо человека в немецкой форме.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    281
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    395
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    1553
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    1126