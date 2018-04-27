Уральских студентов могут отчислить из вуза за фото в форме СС

Екатеринбург, 27 апреля. Трех студентов Уральского федерального университета имени Б. Ельцина в Екатеринбурге (УрФУ) хотят отчислить из-за фотографии в немецкой форме.

В социальных сетях оказалась записки от управления безопасности на имя ректора вуза Виктора Кокшарова. В тексте говорится, что на странице одного из студентов в социальной сети размещена фотография молодого человека в форме дивизии СС «Мертвая голова». К снимку прикреплено аудио «Немецкий марш — Музыка третьего рейха».

Письмо сначала было направлено на электронный адрес Института новых материалов и технологий, затем его переадресовали в службу безопасности. Именно служба безопасности начала проверку, в ходе которой студенты заявили, что снимок оказался обычной шуткой, передает Ura.Ru.

Один из юношей рассказал, что участвовал в конкурсе «Мистер ИННМит 2018». После фотосессии его друг неудачно пошутил, прикрепив его лицо с фото на лицо человека в немецкой форме.