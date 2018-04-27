ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 35 раз за сутки, есть жертвы

Донецк, 27 апреля. ВСУ в течение минувших суток 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 35 раз», — отметил представитель Донецкой народной республики в СЦКК.

Он уточнил, что по территории ДНР украинской стороной было выпущено более 200 мин и артиллерийских снарядов. Кроме того, ВСУ применяли гранатометы, вооружение, установленное на БМП, и стрелковое оружие. Жертвами обстрелов стали два мирных жителя.

Отметим, так называемое «пасхальное» перемирие вступило в силу на территории Донбасса 30 марта. Украинские силовики тем не менее продолжают регулярно обстреливать населенные пункты региона. Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал, что ВСУ готовят артиллерийские системы для нанесения массированного удара по мирным кварталам Донецкой республики.