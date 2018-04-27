Роскомнадзор объяснил причину блокировки IP-адресов социальных сетей

Москва, 27 апреля. Роскомнадзор сообщил, что недолгая блокировка IP-адресов социальных сетей на фоне ситуации с мессенджером Telegram носила технический характер. Сейчас они свободны от блокировки, пишут представители ведомства на странице в социальной сети Facebook.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что Роскомнадзор внес несколько IP-адресов «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Яндекса и Twitter в список запрещенных сайтов. В список также попали IP-адреса Yahoo и Liveinternet.

«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки», — отмечается в сообщении ведомства.

Роскомнадзор подчеркнул, что блокировка была связана с технологическими особенностями работы системы. Ведомство не направляло эти адреса операторам с целью блокировки.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что блокировка Telegram переросла в противостояние с IT-гигантами.