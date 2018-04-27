Меню
Общество
Рижский суд смягчил наказание призывавшему к присоединению к РФ латышу
Общество
Новые экологические стандарты по отходам будут введены в Подмосковье
Следующая новость
Загрузка...

    Рижский суд смягчил наказание призывавшему к присоединению к РФ латышу

      /  Обновлено: 
    416

    Рижский суд смягчил наказание призывавшему к присоединению к РФ латышу

    Рига, 27 апреля. Суд Риги рассмотрел апелляцию гражданина Латвии Максима Коптелова, ранее осужденного на полгода тюремного заключения за «призывы» к присоединению к России.

    Меру наказания смягчили — мужчине назначили 140 часов принудительных работ, пишут латвийские СМИ.     

    Напомним, в 2014 году Коптелов опубликовал в интернете шуточное обращение о сборе подписей о вступлении Латвии в состав РФ. Власти юмор не оценили — мужчину приговорили к 6 месяцам тюремного заключения. В Европе таким вердиктом были возмущены.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    281
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    395
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    1553
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    1126