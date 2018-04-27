Рижский суд смягчил наказание призывавшему к присоединению к РФ латышу

Рига, 27 апреля. Суд Риги рассмотрел апелляцию гражданина Латвии Максима Коптелова, ранее осужденного на полгода тюремного заключения за «призывы» к присоединению к России.

Меру наказания смягчили — мужчине назначили 140 часов принудительных работ, пишут латвийские СМИ.

Напомним, в 2014 году Коптелов опубликовал в интернете шуточное обращение о сборе подписей о вступлении Латвии в состав РФ. Власти юмор не оценили — мужчину приговорили к 6 месяцам тюремного заключения. В Европе таким вердиктом были возмущены.