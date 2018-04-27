Главы КНДР и Южной Кореи продолжают работу над совместным заявлением

Москва, 27 апреля. Главы КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин продолжают работу над совместным заявлением по итогам межкорейского саммита, сообщил в пятницу представитель администрации Южной Кореи.

По его словам, лидеры государств приняли решение продолжить рабочие дискуссии сторон по составлению совместной декларации.

«Если заявление будет, его подпишут и совместно опубликуют лидеры обеих сторон», — отметил он.

Напомним, в пятницу глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят перспективы воссоединения Кореи и улучшение отношений Севера и Юга.

Ким Чен Ын стал первым лидером Северной Кореи, которые пересек военно-демаркационную линию и перешел в зону ответственности Сеула. Ранее, как сообщало «Утро.ру», стало известно о планах Ким Чен Ына угостить южнокорейского коллегу пхеньянской гречневой лапшой.