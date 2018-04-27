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Главы КНДР и Южной Кореи продолжают работу над совместным заявлением
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    Главы КНДР и Южной Кореи продолжают работу над совместным заявлением

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    Главы КНДР и Южной Кореи продолжают работу над совместным заявлением

    Москва, 27 апреля. Главы КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин продолжают работу над совместным заявлением по итогам межкорейского саммита, сообщил в пятницу представитель администрации Южной Кореи.

    По его словам, лидеры государств приняли решение продолжить рабочие дискуссии сторон по составлению совместной декларации.

    «Если заявление будет, его подпишут и совместно опубликуют лидеры обеих сторон», — отметил он.

    Напомним, в пятницу глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят перспективы воссоединения Кореи и улучшение отношений Севера и Юга.

    Ким Чен Ын стал первым лидером Северной Кореи, которые пересек военно-демаркационную линию и перешел в зону ответственности Сеула. Ранее, как сообщало «Утро.ру», стало известно о планах Ким Чен Ына угостить южнокорейского коллегу пхеньянской гречневой лапшой.

    Автор: Василий Котов
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