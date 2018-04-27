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Американский сенатор получил выговор за дорогие подарки от спонсора
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    Американский сенатор получил выговор за дорогие подарки от спонсора

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    Американский сенатор получил выговор за дорогие подарки от спонсора

    Вашингтон, 27 апреля. Американский сенатор-демократ от НьюДжерси Роберт Менендес получил выговор и «суровое порицание» комитета сената США по этике за дорогие подарки от спонсора, говорится в заявлении комитета.

    Уточняется, что сенатор не задекларировал часть подарков и не получил необходимого одобрения конгресса в соответствии с американским законодательством, передает «Подмосковье 360».

    «Вы неоднократно и сознательно получали подарки значительной ценности от доктора Саломона Мелгена, не получая при этом необходимого одобрения конгресса, и вы не задекларировали ряд подарков, как того требуют правила сената и федеральное законодательство», — говорится в заявлении комитета по этике.

    Ранее в связи с аналогичными обвинениями Менендес был судим, однако часть обвинений доказать не удалось, а по ряду пунктов его оправдали присяжные. При этом доктор Мелген был осужден за мошенничество в сфере медицинского страхования.

    Автор: Василий Котов
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