Американский сенатор получил выговор за дорогие подарки от спонсора

Вашингтон, 27 апреля. Американский сенатор-демократ от НьюДжерси Роберт Менендес получил выговор и «суровое порицание» комитета сената США по этике за дорогие подарки от спонсора, говорится в заявлении комитета.

Уточняется, что сенатор не задекларировал часть подарков и не получил необходимого одобрения конгресса в соответствии с американским законодательством, передает «Подмосковье 360».

«Вы неоднократно и сознательно получали подарки значительной ценности от доктора Саломона Мелгена, не получая при этом необходимого одобрения конгресса, и вы не задекларировали ряд подарков, как того требуют правила сената и федеральное законодательство», — говорится в заявлении комитета по этике.

Ранее в связи с аналогичными обвинениями Менендес был судим, однако часть обвинений доказать не удалось, а по ряду пунктов его оправдали присяжные. При этом доктор Мелген был осужден за мошенничество в сфере медицинского страхования.