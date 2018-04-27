Агутин рассказал о смене состава жюри шоу «Голос»
Москва, 27 апреля. Известный российский музыкант Леонид Агутин заявил, что состав жюри нового сезона проекта «Голос» будет полностью обновлен. Однако Агутин не откажется от возможности снова участвовать в программе.
«Голос — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет», — заявил музыкант в комментарии агентству РИА Новости.
Тем не менее, Агутин сомневается, что его снова позовут в «Голос».
«Если пригласят, то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый», — отметил он.
Как напоминает Ura.Ru, музыкальное шоу «Голос» является российской версией популярного американского проекта The Voice. Агутин вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом стал «золотым составом» жюри «Голоса» — они работали вместе на протяжении трех сезонов.