Нацгвардия США выучит русский язык

Вашингтон, 27 апреля. Служащие Национальной гвардии США выучат русский язык. Заявка американского министерства армии на покупку аудиопрограмм по изучению русского языка для гвардейцев штата Алабама была размещена на сайте госзакупок США.

Также, как следует из заявки, Нацгвардию собираются в походных условиях обучить испанскому и французскому языкам, пишет «ФедералПресс».

«Национальной гвардии штата Алабама требуются аудиопрограммы, установленные на портативные карманные аудиоплееры, для изучения языков «на ходу» в походных условиях», — говорится на сайте госзакупок США.

В прошлом году, как сообщало «Утро.ру», бойцов особого назначения Нацгвардии США собирались обучить русской военной терминологии, а также познакомить с традициями и культурой России.