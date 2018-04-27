Меню
Весь мир
Нацгвардия США выучит русский язык
Весь мир
Последнюю часть документов об убийстве Кеннеди опубликовали в США
Следующая новость
Загрузка...

    Нацгвардия США выучит русский язык

    110

    Нацгвардия США выучит русский язык

    Вашингтон, 27 апреля. Служащие Национальной гвардии США выучат русский язык. Заявка американского министерства армии на покупку аудиопрограмм по изучению русского языка для гвардейцев штата Алабама была размещена на сайте госзакупок США.

    Также, как следует из заявки, Нацгвардию собираются в походных условиях обучить испанскому и французскому языкам, пишет «ФедералПресс».

    «Национальной гвардии штата Алабама требуются аудиопрограммы, установленные на портативные карманные аудиоплееры, для изучения языков «на ходу» в походных условиях», — говорится на сайте госзакупок США.

    В прошлом году, как сообщало «Утро.ру», бойцов особого назначения Нацгвардии США собирались обучить русской военной терминологии, а также познакомить с традициями и культурой России.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    188
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    220
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    1428
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    1057