Переломный момент в информационной войне: эксперт прокомментировал появление Хасана Диаба на брифинге в Гааге

Проблемы с дыханием у жителей сирийской Думы были вызваны пылью и дымом от бомбардировок, а не химической атакой, о которой заявили «Белые каски». Об этом говорится на брифинге в ОЗХО, которая была организована постоянными представительствами РФ и Сирии, рассказали врачи, работающие в больнице в Думе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Всего перед экспертами выступили 17 человек, среди них — 11-летний мальчик Хасан Диаб, который был запечатлен на видео с места предполагаемого инцидента. Позднее он рассказал, что за участие в съемочном процессе активисты «Белых касок» заплатили ему печеньем и финиками.

Отметим, что на официальный брифинг по итогам встречи пришли десятки делегаций стран — членов исполсовета ОЗХО, сообщил позднее постпред России при организации Александр Шульгин.

«Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился, для того чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге», — подчеркнул он.

Появление Хасана Диаба

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что появление Хасана Диаба в Гааге с рассказом об инсценировке «химической атаки» в Думе, которую реализовали связанные с британскими спецслужбами «Белые каски» — это важный этап в информационной войне, которую ведет Запад против России по всем фронтам. То, что мы научились находить следы наспех состряпанной лжи и предъявлять эти следы всему миру, это очень хорошо, уверен эксперт.

«Та часть цивилизованного мира, которая хочет знать правду, эту правду узнает. Именно этого и боятся американцы с англичанами, которые фактически открыто призывают своих союзников закрыть глаза и уши, чтобы вообще не слушать российские аргументы. Однако не стоит надеяться, что произойдет какой-то резкий поворот в ситуации в мире в целом. Запад давно применяет ложь в качестве инструмента глобальной конкуренции. В применении лжи как внешнеполитической технологии обязательное условие — делать вид, когда тебя разоблачили, что ничего не случилось. Да, мир чуть не встал на край третьей мировой войны, ну и что? Как говорится, «проехали», — пояснил Игорь Рябов.

Эксперт обратил внимание на то, что сегодня происходит в ситуации с допингом. И Родченков, и Макларен признались, что у них нет доказательств, что Россия применяла допинг. По логике, Россия и наши спортсмены были незаконно отстранены от многих соревнований, включая Олимпиаду.

«И что в итоге? В итоге, пропуск Олимпиады — факт, «проехали», а будет ли кто-то наказан, значения по большому не имеет. Только разве что для восстановления справедливости. С точки зрения развязывания локальных войн, разве признания Пауэлла в том, что он врал про пробирку, останавливают США от новой лжи? Нет. США через инструменты современной медийной культуры приучают мир к тому, что все скоротечно, что помнить о чем-либо — неэффективно и неприбыльно, что оценка истории — вещь утилитарная: как ты сегодня в выпусках новостей расскажешь, так оно и было, что бы там ни говорили политики или историки. Запад создает мир сплошного некритичного информационного потока, в котором как в мутной воде можно ловить любую рыбу — вплоть до войны. Не говоря уже о разного рода санкциях.