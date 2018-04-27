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Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля
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    Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля

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    Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля

    Москва, 27 апреля. Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица» получил Гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). «Серебряного Георгия» за лучшую режиссуру получил россиянин Александр Котт за фильм «Спитак».

    По информации «Свободной прессы», лучшей актрисой назвали Джованну Меццоджорно, сыгравшую в «Неаполе под пеленой». Лучшим актером стал Киран Чернок, снявшийся в фильме «Заблудшие».

    Специальный приз жюри получила российская картина «Ню», снятая китаянкой Ян Гэ, известной по ролям в «Гоголь-центре», передает Infox.

    Лучшим коротким метром стала палестино-ливанская «Конфетка» Ракана Маяси. Лучшим документальным фильмом назвали германо-бразильских «Чистильщиков». Картина посвящена цензуре в Интернете и удалению нежелательного контента в Сети.

    Напомним, что юбилейный ММКФ прошел с 19 по 26 апреля.

    Автор: Дима Оленин
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