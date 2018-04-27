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Дипломат США «костьми ложился», чтобы уговорить партнеров не ходить на брифинг РФ
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    Дипломат США «костьми ложился», чтобы уговорить партнеров не ходить на брифинг РФ

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    Дипломат США «костьми ложился», чтобы уговорить партнеров не ходить на брифинг РФ

    Москва, 27 апреля. Американский представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делал все возможное, чтобы уговорить своих коллег не посещать брифинг РФ и Сирии, посвященный так называемому «инциденту в Думе». Об этом сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.   

    Дипломат отметил, что «западные партнеры» в итоге фактически проигнорировали, организованной российской стороной, мероприятие.

    «Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге», — приводит РИА Новости комментарий Шульгина.

    26 апреля в штаб-квартире ОЗХО в Гааге российская сторона представила свидетелей постановочной «химатаки» в Восточной Гуте, которые доказали, что правительственные войска — как об этом изначально и говорили в Дамаске и Москве — не имели никакого отношения к инциденту. 

     

    Автор: Федор Веснин
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