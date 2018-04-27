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Супруга Ким Чен Ына примет участие в ужине после межкорейского саммита
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    Супруга Ким Чен Ына примет участие в ужине после межкорейского саммита

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    Супруга Ким Чен Ына примет участие в ужине после межкорейского саммита

    Пхеньян, 27 апреля. Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына поучаствует в ужине, который пройдет в пятницу вечером по итогам межкорейского саммита, сообщил пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан.

    «Ли Соль Чжу прибудет в Пханмунджом в 18:15 (12:15 мск) и примет участие в финальном ужин», — пояснил представитель президента.

    Он не уточнил, будет ли присутствовать на ужине супруга главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

    Напомним, что 27 апреля стартовал межкорейский саммит — лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Ожидается, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы сотрудничества между странами и даже возможное воссоединение.

    По итогам саммита будет подписан совместный документ.

    Отметим, что Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил Южную Корею.

    Автор: Дима Оленин
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