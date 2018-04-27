Москва, 27 апреля. Роскачество не нашло идеального готового шашлыка в России. Однако в ведомстве отметили, что для создания продукта используется качественное мясо.

Исследование готовых шашлыков Роскачество решило провести в преддверии майских праздников. Полуфабрикат оценивают по 43 критериям качества и безопасности. Так, специалисты проверяют свежесть мяса, наличие в нем антибиотиков, общую массу готового шашлыка и величину кусков мяса.

После исследования первой партии готового шашлыка, поступившей в российские магазины, идеального обнаружено не было. Замруководителя Роскачества Мария Сапунцова призвала потребителей присылать в ведомство фотографии новых торговых марок, появляющихся на прилавках, чтобы специалисты могли исследовать и их.

Тем не менее, в Роскачестве отметили, что мясо, используемое в готовом шашлыке, достаточно качественное и соответствует заявленной в маркировке категории «А». Таким образом, специалисты опровергли миф о том, что в полуфабрикате используется мясо старых животных.

Ранее, как сообщало URA.RU, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости ограничить производство и продажу одноразовых мангалов в России.