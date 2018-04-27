Цивилев осмотрел заброшенный гараж в Кузбассе, под завалами которого погибла девочка

Кемерово, 27 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев побывал на месте обрушения заброшенного гаража, где погибла девочка и получил травмы мальчик.

Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации. Отмечается, что Цивилев осмотрел здание и пообщался с местными жителями. Он поручил главе Кемеровского района Кузбасса Глебу Орлову провести экспертизу оставшихся построек на месте инцидента. Он также указал на необходимость найти инвестора для реконструкции из числа местных предпринимателей, передать ему в собственность участок, на котором произошла трагедия.

Напомним, здание обрушилось около 21.00 (17.00 мск) в четверг в поселке Благодатный Кемеровского района региона. Рухнула плита перекрытия в гараже старой котельной. В заброшенном здании находились школьница 2004 года рождения и ее сверстник. Ученица седьмого класса погибла на месте, ее друга госпитализировали с травмой ноги.