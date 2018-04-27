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Эксперты объяснили снижение заболеваемости аллергическим ринитом в России
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    Эксперты объяснили снижение заболеваемости аллергическим ринитом в России

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    Эксперты объяснили снижение заболеваемости аллергическим ринитом в России

    Москва, 27 апреля. В течение последних пяти лет в России заметно снизилась заболеваемость аллергическим ринитом. Эксперты полагают, что на тенденцию могли повлиять погодные условия, которые в сезон весенней аллергии уменьшили концентрацию пыльцы в воздухе.

    В прошлом году в России было зафиксировано 208,4 случая заболевания на 100 тысяч человек, и это на 3,7% меньше показателей пятилетней давности, сообщает RT, ссылаясь на данные Минздрава РФ.

    Специалисты отмечают, благоприятная тенденция связана не только с изменением погодных условий, но и также с заменой пород деревьев, высаживаемых в городах.

    «Это улучшение содержания дорог — начали применять более продвинутые методики. Произошло снижение запыленности дорог», — отметил эколог Максим Шингаркин.

    Эксперты предупреждают, пик весеннего сезона аллергии в Центральной России в этом году не за горами: он ожидается в период с 28 апреля по 10 мая. Как рассказали в Институте иммунологии ФМБА РФ, так или иначе столкнутся с поллинозом 15-20% населения России.    

    Автор: Федор Веснин
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