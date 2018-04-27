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Госдума РФ рассмотрит проект о сроке отмены прекращения уголовного преследования
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    Госдума РФ рассмотрит проект о сроке отмены прекращения уголовного преследования

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    Госдума РФ рассмотрит проект о сроке отмены прекращения уголовного преследования

    Москва, 27 апреля. Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования.

    Информация об этом размещена на сайте Кабмина России. Отмечается, что поправки планируются в УПК РФ в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

    Согласно документам, принятие закона защитит граждан от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования. По новым нормам, по истечении 12 месяцев такая отмена будет возможна только на основании судебного решения.

    Госдума РФ рассмотрит проект о сроке отмены прекращения уголовного преследования

    Автор: Анна Иванова
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