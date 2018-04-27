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Льды российской Арктики стали таять в два раза быстрее
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    Льды российской Арктики стали таять в два раза быстрее

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    Льды российской Арктики стали таять в два раза быстрее

    Москва, 27 апреля. Льды российской Арктики стали таять в два раза быстрее за последние десять лет, сообщают климатологи из Корнелльского университета в США.

    Согласно их наблюдениям, в отдельных регионах российского Заполярья темпы сокращения площади и массы полярной шапки и вечной мерзлоты увеличились почти вдвое. К таким выводам ученые пришли, пытаясь найти ответ на вопрос, почему ледники на севере Канады тают быстрее, чем в России.

    «Мы детально изучили российскую часть ледяной шапки и попытались понять, почему это так. К примеру, ускоренное таяние ледников на земле Франца-Иосифа в 2011–2015 годах может быть связано с изменениями в температуре океана», — сообщил один из исследователей Мэтт Причард.

    Льды российской Арктики стали таять в два раза быстрее

    Климатологи проследили за тем, как менялся ледяной покров земли Франца-Иосифа в течение последних 50 лет. Выяснилось, что ситуация в российской Арктике существенно изменилась восемь-девять лет назад. До этого ледяной покров на земле Франца-Иосифа таял со скоростью 18 сантиметров в год, однако к 2015 году она уже составила 33 сантиметра в год, пишет «Газета Кемерова».

    Исследование ученых было опубликовано в журнале Remote Sensing of Environment.

    Ранее, как сообщало URA.RU, стало известно, что средняя температура воздуха зимой в России может стать выше.

    Автор: Василий Котов
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