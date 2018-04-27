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Друг Джигарханяна рассказал, когда актера выпишут из больницы
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    Друг Джигарханяна рассказал, когда актера выпишут из больницы

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    Друг Джигарханяна рассказал, когда актера выпишут из больницы

    Москва, 27 апреля. Российский актер и режиссер Армен Джигарханян будет находиться в больнице еще несколько дней. Он сможет вернуться на работу в театр уже не следующей неделе, заявил друг Джигарханяна Артур Согомонян.

    «Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведет в больнице», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Ранее сообщалось о том, что известный российский артист был экстренно госпитализирован в Москве. Ряд СМИ также сообщал, что он находится в коматозном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Автор: Дима Оленин
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