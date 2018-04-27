В Киеве рассказали, при каких условиях «Донбасс будет с радостью встречать украинскую армию»

Москва, 27 апреля. Участник переговорного процесса в Минске в гуманитарной подгруппе и экс-омбудсмен Валерия Лутковская рассказала о том, кто должен определять в Киеве меру сотрудничества с жителями республик Донбасса.

Как пишет «Главред», кроме парламента Украины делать это некому. При этом Лутковская уточнила, что это должны быть не разрозненные документы. Она напомнила, что сейчас «существует три или четыре законопроекта о коллаборационизме». По словам спикера, согласно одному из них, если человек получил паспорт в Крыму или Донбассе, то уже подлежит «наказанию за коллаборационизм (осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству – прим. ред.)». О

на назвала этот закон не самой лучшей перспективой для Киева по возвращению территорий под контроль Украины. По словам Лутковской, в этом случае все будут бояться Украины. Он подчеркнула, что Киев должен выработать стратегию, как будет поступать с теми, кто сейчас якобы живет на «оккупированной территории».

«Мы их по-братски приветствуем и говорим, что они тоже жертвы оккупации?», — задалась вопросом она.

Лутковская добавила, что при соблюдении этих условий, «есть шанс, что неподконтрольная территория будет с радостью встречать украинскую армию, а не так, как это было в 2014 году».