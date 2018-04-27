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Японские инженеры научили робота трансформироваться в автомобиль
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    Японские инженеры научили робота трансформироваться в автомобиль

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    Японские инженеры научили робота трансформироваться в автомобиль

    Москва, 27 апреля. Японские инженеры компании Asratec создали робота, способного трансформироваться в автомобиль.

    Научить робота превращаться в транспортное средство разработчики решили, вдохновившись фильмом «Трансформеры». Прототип изобретения представляет собой модель высотой 3,7 метра и весом 1600 килограммов, сообщает сайт проекта J-deite RIDE.

    Машина, получившая название J-deite RIDE, передвигается на двух ногах со скоростью 100 метров в час. За одну минуту робот меняет свою форму, превращается в двухместный спортивный автомобиль и может разгоняться до 60 километров в час.

    Японские инженеры научили робота трансформироваться в автомобиль

    В движение робот приводится электромоторами, которыми можно управлять вручную из кабины или дистанционно с помощью пульта. При этом во время трансформации покидать кабину не нужно. По словам создателя машины Кенжи Ишиды, робот является попыткой вдохновить людей и расширить человеческое воображение, передает «Подмосковье 360».

    Ишида отметил, что при создании J-deite RIDE вспомнил, как выглядели роботы в аниме.

    «Они превращаются или объединяются друг с другом, чтобы стать чем-то другим, причем с людьми на борту. Поэтому я вырос, полагая, что роботы должны быть способны на такие вещи», — пояснил он.

    Ранее, как сообщало URA.RU, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что часть работы в политике однажды смогут выполнять роботы, однако машины не смогут заменить парламентариев.

    Автор: Василий Котов
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