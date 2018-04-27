Меню
Политика
Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм
Весь мир
Последнюю часть документов об убийстве Кеннеди опубликовали в США
Следующая новость
Загрузка...

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    188

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Москва, 27 апреля. Факт возобновления прямого межкорейского диалога внушает оптимизм, так как альтернативы ему не существует, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    По его словам, результаты этого диалога можно будет оценить только после окончания саммита в Южной Корее. По мнению Косачева, любые попытки корейских государств разговаривать друг с другом с позиций силы обречены на провал. Также спикер уточнил, что выйти на «прорывные решения» на первой за 10 лет встрече вряд ли удастся.

    Как пишет ТАСС, при этом он уточнил, что «надежда умирает последней». Напомним, в пятницу проходит первый за последние более чем 10 лет корейский саммит. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводят переговоры.

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    188
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    220
    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    Провокация Запада в Думе подвела мир к угрозе новой войны — Шульгин

    20:40   26 Апреля 2018
    1428
    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    Сотрудники ФСБ обезвредили 26 боевиков и членов бандподполья, готовивших теракты в России

    20:36   26 Апреля 2018
    1057