Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

Москва, 27 апреля. Факт возобновления прямого межкорейского диалога внушает оптимизм, так как альтернативы ему не существует, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, результаты этого диалога можно будет оценить только после окончания саммита в Южной Корее. По мнению Косачева, любые попытки корейских государств разговаривать друг с другом с позиций силы обречены на провал. Также спикер уточнил, что выйти на «прорывные решения» на первой за 10 лет встрече вряд ли удастся.

Как пишет ТАСС, при этом он уточнил, что «надежда умирает последней». Напомним, в пятницу проходит первый за последние более чем 10 лет корейский саммит. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводят переговоры.