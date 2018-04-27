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В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту гибели девочки под завалами гаража
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    В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту гибели девочки под завалами гаража

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    В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту гибели девочки под завалами гаража

    Кемерово, 27 апреля. Прокуратура в Кемеровской области начала проверку в связи со смертью 14-летней девочки под завалами заброшенного гаража в поселке Благодатный в Кузбассе.

    Как рассказали в ведомстве, проверка назначена по вопросам исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Как пишет Infox.ru, правоохранительные органы установят, кому принадлежало здание и соблюдались ли нормы безопасности при его эксплуатации.

    Как пишет «Газета Кемерова», инцидент произошел в четверг, 26 апреля. Обрушился гараж, в котором находились мальчик и девочка. В результате происшествия девочка погибла, а мальчик попал в больницу с различными травмами.

    В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту гибели девочки под завалами гаража

    Автор: Анна Иванова
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