Москва, 27 апреля. Минпромторг сообщил о росте швейного производства в России по итогам минувшего года.

По данным ведомства, за 2017 год общая сумма отгруженных товаров в швейной отрасли отечественного производства выросла на 4% и составила 151,7 миллиарда рублей, передает RT.

Как отметили в министерстве, положительная динамика связана с улучшением сырьевого обеспечения и обновлением техники. В ведомстве уточнили, что особенно активно в России развивается производство спортивной одежды и одежды для отдыха, а также костюмов для мужчин, обуви для детей, постельного белья и вещей из текстиля для поездок.

Сегодня доля швейной продукции российского производства на внутреннем рынке составляет 20%. Также отмечаются такие тенденции, как рост объемов контрактного производства транснациональных брендов и расширение сети магазинов российских марок.

Ранее, как сообщало URA.RU, Международная Федерация робототехники зафиксировала рекордный спрос российских предприятий на внедрение промышленных роботов.