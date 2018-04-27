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Минпромторг сообщил о росте швейного производства в России
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    Минпромторг сообщил о росте швейного производства в России

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    Минпромторг сообщил о росте швейного производства в России

    Москва, 27 апреля. Минпромторг сообщил о росте швейного производства в России по итогам минувшего года.

    По данным ведомства, за 2017 год общая сумма отгруженных товаров в швейной отрасли отечественного производства выросла на 4% и составила 151,7 миллиарда рублей, передает RT.

    Как отметили в министерстве, положительная динамика связана с улучшением сырьевого обеспечения и обновлением техники. В ведомстве уточнили, что особенно активно в России развивается производство спортивной одежды и одежды для отдыха, а также костюмов для мужчин, обуви для детей, постельного белья и вещей из текстиля для поездок.

    Сегодня доля швейной продукции российского производства на внутреннем рынке составляет 20%. Также отмечаются такие тенденции, как рост объемов контрактного производства транснациональных брендов и расширение сети магазинов российских марок.

    Ранее, как сообщало URA.RU, Международная Федерация робототехники зафиксировала рекордный спрос российских предприятий на внедрение промышленных роботов.

    Автор: Василий Котов
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